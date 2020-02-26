НАБУ повідомило про підозру колишньому першому заступникові голови зовнішньої розвідки
Експосадовців Служби зовнішньої розвідки України викрили на корупції
Колишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) запідозрили у розтраті понад 2 млн гривень державних коштів у змові з іншими посадовцями. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
За даними відомства, у період із серпня по грудень 2014 року колишній перший заступник голови СЗРУ, експосадовець СЗРУ та виконувач обов'язків керівника державного підприємства організували державну закупівлю обладнання, яке фактично неможливо було поставити.
«Всупереч нормативним документам за ще не отримане обладнання СЗРУ внесла повну передплату. Натомість, обладнання за умовами закупівлі не поставили. Отримані кошти керівник держпідприємства легалізував, перерахувавши компаніям з ознаками фіктивності», – розповіли в НАБУ.
Зазначається, що в результаті протиправної діяльності посадовців державі було завдано збитків на 2,2 млн гривень.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.