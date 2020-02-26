НАБУ повідомило про підозру колишньому першому заступникові голови зовнішньої розвідки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

НАБУ повідомило колишнім співробітникам Служби зовнішньої розвідки про підозру в завданні 2,2 млн гривень збитків Фото: nabu.gov.ua

Експосадовців Служби зовнішньої розвідки України викрили на корупції

Колишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) запідозрили у розтраті понад 2 млн гривень державних коштів у змові з іншими посадовцями. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

За даними відомства, у період із серпня по грудень 2014 року колишній перший заступник голови СЗРУ, експосадовець СЗРУ та виконувач обов'язків керівника державного підприємства організували державну закупівлю обладнання, яке фактично неможливо було поставити.

«Всупереч нормативним документам за ще не отримане обладнання СЗРУ внесла повну передплату. Натомість, обладнання за умовами закупівлі не поставили. Отримані кошти керівник держпідприємства легалізував, перерахувавши компаніям з ознаками фіктивності», – розповіли в НАБУ.

Зазначається, що в результаті протиправної діяльності посадовців державі було завдано збитків на 2,2 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.