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    Окупанти проводять на Донбасі збори з командирами батальйонів — розвідка

    • Розсилка
    Окупанти проводять на Донбасі збори з командирами батальйонів — розвідка

    Бойовики готують командно-штабні тренування

    Під керівництвом штабу Південного військового округу ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях проводяться збори з командирами батальйонів (дивізіонів) російських окупаційних військ.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

    «Командування ЗС РФ вживає заходів щодо підвищення рівня підготовки командного складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. З 17 лютого ц.р. під керівництвом штабу Південного військового округу ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях проводяться збори з командирами батальйонів (дивізіонів) російських окупаційних військ», - сказав речник.

    За словами Гуцуляка, у ході зборів окупантами передбачено проведення командно-штабних тренувань з управління військами та вогнем артилерії.
    Нагадаємо, бойовики із мінометів обстріляли українські позиції під Новомихайлівкою. Крім того, зі стрілецького озброєння окупанти порушили режим тиші в районі Мар’їнки. Противник вів прицільний обстріл з напрямку від району Трудівський окупованого Донецька.
    Нагадаємо, поранених під Золотим бійців вертольотом доправили до Харкова.

     

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