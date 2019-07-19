Суд обрав запобіжний захід колишньому очільнику Запорізької області



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль

Розслідування фактів недекларування Брилем своїх доходів детективи НАБУ почали в січні 2017 року

Солом'янський районний суд Києва обрав колишньому голові Запорізької обладміністрації Костянтину Брилю запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання без носіння електронного браслета.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на джерело в суді.

«Особисте зобов'язання, але без браслета», - сказало джерело.

Рішення було прийнято в п'ятницю, 19 липня.

Нагадаємо, слідство встановило, що Бриль у е-деклараціях за 2016 та 2017 роки не задекларував статки на суму близько 35 млн грн та 8 млн грн відповідно, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав.

Серед незадекларованого у 2016-2017 роках майна, як вказано, - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.

Розслідування фактів недекларування Брилем своїх доходів детективи НАБУ почали в січні 2017 року.