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    Суд обрав запобіжний захід колишньому очільнику Запорізької області

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    <span>Колишній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль</span> - Суд обрав запобіжний захід колишньому очільнику Запорізької області
    Колишній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль

    Розслідування фактів недекларування Брилем своїх доходів детективи НАБУ почали в січні 2017 року

    Солом'янський районний суд Києва обрав колишньому голові Запорізької обладміністрації Костянтину Брилю запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання без носіння електронного браслета.

    Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на джерело в суді.

    «Особисте зобов'язання, але без браслета», - сказало джерело.

    Рішення було прийнято в п'ятницю, 19 липня.

    Нагадаємо, слідство встановило, що Бриль у е-деклараціях за 2016 та 2017 роки не задекларував статки на суму близько 35 млн грн та 8 млн грн відповідно, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав.

    Серед незадекларованого у 2016-2017 роках майна, як вказано, - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.

    Розслідування фактів недекларування Брилем своїх доходів детективи НАБУ почали в січні 2017 року.

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