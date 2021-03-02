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    Суд оштрафував жінку, яка передавала ув’язненому сім-картку всередині запеченої курки

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    Суд оштрафував жінку, яка передавала ув’язненому сім-картку всередині запеченої курки

    Заборонену знахідку виявили працівники хмельницького СІЗО

    Хмельницький міськрайонний суд оштрафував на 255 грн жінку за незаконну передачу заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 16 лютого.

    За матеріалами справи 16 грудня 2020 року близько15 год. 30 хв. під час огляду поштової посилки в Хмельницький слідчий ізолятор, яка надійшла на ім`я ув`язненого, було виявлено та вилучено сім-картку мобільного оператора «Київстар», що є забороненим предметом для передачі. Сім-картка знаходилася всередині запеченої курки.

    Попри те, що порушниця не з’явилася на засідання, суд все ж визнав її винною на підставі зібраних доказів.

    Крім штрафу, жінка заплатить 454 грн судового збору.

    Теги: суд СІЗО Хмельницький
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