Суд оштрафував жінку, яка передавала ув’язненому сім-картку всередині запеченої курки

Заборонену знахідку виявили працівники хмельницького СІЗО

Хмельницький міськрайонний суд оштрафував на 255 грн жінку за незаконну передачу заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 16 лютого.

За матеріалами справи 16 грудня 2020 року близько15 год. 30 хв. під час огляду поштової посилки в Хмельницький слідчий ізолятор, яка надійшла на ім`я ув`язненого, було виявлено та вилучено сім-картку мобільного оператора «Київстар», що є забороненим предметом для передачі. Сім-картка знаходилася всередині запеченої курки.

Попри те, що порушниця не з’явилася на засідання, суд все ж визнав її винною на підставі зібраних доказів.

Крім штрафу, жінка заплатить 454 грн судового збору.