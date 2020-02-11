Суд отримав позов про скасування наказу про призначення Бабікова першим заступником директора ДБР



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Олександр Бабіков заперечував, що є адвокатом Віктора Януковича

Позивач також просить суд скасувати індивідуальні акти т.в.о. Бюро розслідувань, а саме - накази про призначення Бабікова першим заступником і Олександра Соколова заступником директора ДБР

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов про скасування наказу тимчасової виконувачки обов'язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірини Венедіктової про призначення Олександра Бабікова першим заступником директора ДБР. Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Зазначається, що до суду надійшов позов Дмитра Карпа про визнання протиправними дій Венедіктової з оголошення і проведення з 29 грудня 2019 року по 20 січня конкурсу на зайняття вакантних посад першого заступника та заступників директора ДБР.

Позивач також просить суд скасувати індивідуальні акти т.в.о. ДБР, а саме - накази про призначення Бабікова першим заступником і Олександра Соколова заступником директора ДБР.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялось, Бабіков заперечує те, що він був адвокатом колишнього очільника держави Віктора Януковича.

Раніше до Окружного суду Києва надійшов позов про законність визначення переможців конкурсу на посади першого заступника і заступників директора ДБР.

Позивач просить визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії ДБР від 10 січня про визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника і заступників директора ДБР.

Як повідомлялось, виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками Бабікова та колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

Також вона заперечувала призначення Бабікова керівником підрозділу з розслідування справ Майдану.

Нагадаємо, конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

Як повідомлялося, 27 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.



