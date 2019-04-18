Суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту справи Гандзюк



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Ігоря Павловського було затримано за підозрою у причетності до вбивства Ккатерини Гандзюк

Суд переніс засідання на п'ятницю, 19 квітня

У четвер, 18 квітня, суд вдруге переніс переобрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Катерини Гандзюк Ігорю Павловському.

Суд переніс засідання на п'ятницю, 19 квітня. Завтра - останній день, коли суд має вирішити, чи й далі тримати Павловського під вартою.

Самого помічника нардепа Миколи Паламарчука Павловського сьогодні на засідання не привезли. Він ніби то перебуває у лікарні. На судове засідання також не з'явився прокурор.

Нагадаємо, сьогодні біля Шевченківського райсуду Києва, де мало розглядатися клопотання про пом’якшення запобіжного заходу Ігорю Павловському, який є одним з підозрюваних у справі про вбивство Катерини Гандзюк, активісти підпалили фаєри та петарди.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Джерело: ТСН