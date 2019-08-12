У Кирила відреагували на поведінку священника, який травмував дитину на хрещенні



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Російський священник з силою занурював дитину у воду під нестямні крики матері і самого малюка

В РПЦ заявили, що «поведінка священника, звичайно, ж неприпустима. Такого бути не повинно»

У Російській православній церкві вважають неприпустимим поведінку священника, який травмував дитину під час обряду хрещення.

Про це заявив керівник пресслужби патріарха Московського і всієї Русі Кирила священик Олександр Волков.

За його словами, священник був грубим під час здійснення таїнства.

«Каналами поширилася інформація з додатком зйомки про священника, який, судячи з відео, здійснив таїнство хрещення грубо, а з людьми спілкувався, судячи з опису, неадекватно. Поведінка священника на відео, звичайно, ж неприпустима. Такого бути не повинно», - зазначив єпископ Сава.

Він додав, що брутальна поведінка священнослужителя під час проведення таїнства виключена.

«Про те, що було сказано (на відео цього немає), потрібне розслідування єпархією. Так, потрібно закликати батьків готуватися до таїнства, в тому числі вивчити хоча б «Отче наш». Але священнику, якщо взявся хрестити, поводитися грубо під час таїнства, тим більше з причини власної недоробки, категорично не можна», - додав заступник керівника справами Московської патріархії.

Нагадаємо, в Марієнбурзькому покровському храмі в російському Гатчині під час таїнства хрещення була травмована дитина. Ігумен Фотій (Нечепоренко) з силою занурював дитину у воду під нестямні крики матері і самого малюка. На кадрах видно, як священнослужитель не дає жінці забрати дитину назад.