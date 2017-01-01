Суд призначив заставу заступнику мера Запоріжжя в 1,5 млн грн

Суд відмовив у запобіжному заході у вигляді утримання під вартою Пустоварова

Червонозаводський районний суд Харкова визначив запобіжний захід заступнику міського голови Запоріжжя Анатолію Пустоварову, який є фігурантом справи про фіктивні тендери. «Суд відмовив у запобіжному заході у вигляді утримання під вартою і встановив заставу в сумі 1,5 млн грн. Якщо протягом 5 днів гроші не будуть внесені, підозрюваний буде



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Анатолій Пустоваров

Суд відмовив у запобіжному заході у вигляді утримання під вартою Пустоварова

Червонозаводський районний суд Харкова визначив запобіжний захід заступнику міського голови Запоріжжя Анатолію Пустоварову, який є фігурантом справи про фіктивні тендери.

«Суд відмовив у запобіжному заході у вигляді утримання під вартою і встановив заставу в сумі 1,5 млн грн. Якщо протягом 5 днів гроші не будуть внесені, підозрюваний буде взятий під варту», - повідомили «Інтерфакс-Україна» у прес-службі прокуратури Харківської області.

Співрозмовник агентства не зміг сказати, чи буде подана апеляційна скарга на запобіжний захід. «Рішення ще не прийнято. Воно буде прийнято в встановлені законом терміни», - сказали в прес-службі.

Як повідомлялося, Пустоваров став четвертим підозрюваним у справі про фіктивні тендери, в рамках якого раніше було оголошено про підозру заступнику голови Запорізької облради, керівнику фракції «Самопоміч» в облраді Владиславу Марченку і його братові.

21 грудня співробітники Харківської обласної прокуратури та Служби безпеки України провели в Запоріжжі 30 обшуків у справі заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка. Тоді генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що «справа стосується депутата облради (Марченка – ред.) та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 мільйона гривень) та шкільні спортмайданчики (84 мільйони гривень) з наперед визначеним переможцем».

За його інформацією, Марченко, який є «підозрюваним організатором схеми», разом з братом «лобіювали свої фірми» через зв’язки із заступником мера Запоріжжя Анатолієм Пустоваровим. Владислава Марченка затримали 1 грудня та відправили до Харкова для вручення підозри і визначення запобіжного заходу.

Прокуратура Харківської області оголосила про підозру заступнику Запорізького міського голови Анатолію Пустоварову в справі про фіктивні тендери.