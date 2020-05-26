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    Суд продовжив нічний домашній арешт Гримчака

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    <div class="alt"><span>Юрій Гримчак фігурує у кримінальній справі про корупцію</span></div> <div class="copy"></div> - Суд продовжив нічний домашній арешт Гримчака
    Юрій Гримчак фігурує у кримінальній справі про корупцію
    Фото: 24 канал

    Арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій продовжений до 25 липня

    Вищий антикорупційний суд продовжив нічний домашній арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака до 25 липня.

    Про це сказано у повідомленні пресслужби суду.

    Таким чином, суд продовжив запобіжний захід ще на 60 днів.

    Також Гримчаку продовжено заборону на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет.

    26 травня Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі Гримчака.

    Як повідомлялось, НАБУ закінчило досудове розслідування справи про можливе шахрайське заволодіння $1 млн колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком і його помічником Ігорем Овдієнком.

    суд НАБУ арешт розслідування Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд Юрій Гримчак
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