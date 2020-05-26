Суд продовжив нічний домашній арешт Гримчака



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Юрій Гримчак фігурує у кримінальній справі про корупцію Фото: 24 канал

Арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій продовжений до 25 липня

Вищий антикорупційний суд продовжив нічний домашній арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака до 25 липня.

Про це сказано у повідомленні пресслужби суду.

Таким чином, суд продовжив запобіжний захід ще на 60 днів.

Також Гримчаку продовжено заборону на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет.

26 травня Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі Гримчака.

Як повідомлялось, НАБУ закінчило досудове розслідування справи про можливе шахрайське заволодіння $1 млн колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком і його помічником Ігорем Овдієнком.