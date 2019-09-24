Суд розглядатиме апеляції Януковича до кінця осені



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Віктор Янукович готується повернутися в Україну

Оприлюднена доповідь колегії суддів за апеляційними скаргами

Київський апеляційний суд почав розглядати апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу і продовжить розгляд справи 18 жовтня.

Про це повідомила представник пресслужби суду.

«Було оприлюднено доповідь колегії суддів за апеляційними скаргами», - повідомила вона.

Розгляд справи продовжиться до 11:00 18 жовтня.

Після цього справа буде розглянута 18 листопада.

Нагадаємо, під після засідання в Апеляційному суді Києва адвокат Віталій Сердюк заявив, що експрезидент-втікач Віктор Янукович готується повернутися в Україну.

Як відомо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у держзраді й пособництві у веденні агресивної війни проти України та заочно присудив 13 років позбавлення волі.

Джерело: Українські новини