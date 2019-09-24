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    Суд розглядатиме апеляції Януковича до кінця осені

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    Віктор Янукович готується повернутися в Україну - Суд розглядатиме апеляції Януковича до кінця осені
    Віктор Янукович готується повернутися в Україну

    Оприлюднена доповідь колегії суддів за апеляційними скаргами

    Київський апеляційний суд почав розглядати апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу і продовжить розгляд справи 18 жовтня.

    Про це повідомила представник пресслужби суду.

    «Було оприлюднено доповідь колегії суддів за апеляційними скаргами», - повідомила вона.

    Розгляд справи продовжиться до 11:00 18 жовтня.

    Після цього справа буде розглянута 18 листопада.

    Нагадаємо, під після засідання в Апеляційному суді Києва адвокат Віталій Сердюк заявив, що експрезидент-втікач Віктор Янукович готується повернутися в Україну.

    Як відомо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у держзраді й пособництві у веденні агресивної війни проти України та заочно присудив 13 років позбавлення волі.

    Джерело: Українські новини

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