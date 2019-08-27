Суд розгляне апеляцію Генпрокуратури на відмову накласти арешт на майно Ющенка в жовтні



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Третій президент Віктор Ющенко

Генеральна прокуратура України наполягає на тому, щоб на майно Віктора Ющенка було накладено арешт

Київський апеляційний суд у жовтні розгляне апеляційну скаргу Генеральної прокуратури на рішення Печерського суду Києва, який відмовився накласти арешт на майно колишнього президента Віктора Ющенка. Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

«Апеляція в жовтні», - сказав він.

Дату прокурор не уточнив.

ГПУ наполягає на тому, щоб на майно Ющенка було накладено арешт.

Як повідомлялось, в липні Печерський районний суд Києва відмовився накласти арешт на майно Ющенка.

Нагадаємо, 5 липня керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що слідчий ГПУ просить суд заарештувати майно Ющенка.

Генеральна прокуратура повідомила Ющенку про підозру в розтраті 540 млн грн і пособництві колишньому очільнику держави Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією «Межигір'я» (Київська область).

Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що Ющенку висунули підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Лещенко стверджує, що Ющенко начебто у змові з Януковичем цілеспрямовано перевів Межигір'я з ДУС у сферу відання Кабміну. Уряд, у свою чергу, за словами нардепа, передав Межигір'я до статусу держпідприємства «Надра України», а те - вивело резиденцію з держвласності на користь фіктивної донецької фірми. Після цього Янукович почав будувати в Межигір'ї персональний маєток.

Водночас сам Ющенко відкидає це обвинувачення.

Згодом Ющенко також звинуватив слідчого Генеральної прокуратури, який висунув йому підозру щодо «Межигір'я», у конфлікті інтересів.

Віктор Ющенко, третій президент України, перебував на посаді з 23 січня 2005 по 25 лютого 2010 року.

Нагадаємо, «Главком» ще у 2016 році писав про те, що колишній президент Віктор Ющенко буквально подарував резиденцію Віктору Януковичу на день народження 9 липня 2007 року.

Джерело: Українські новини