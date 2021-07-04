Суд санкціював розслідування проти президента Бразилії у справі щодо закупівлі вакцин

Країна отримала менше доз вакцини, аніж оплатила

Верховний суд Бразилії санкціював розслідування проти президента країни Жаіра Болсонару, якого підозрюють в ігноруванні ймовірних порушень з боку його уряду при закупівлі індійської вакцини від Covid-19. Як повідомляє The Wall Street Journal, прокуратура намагається з'ясувати, чи ігнорував президент висловлені йому особисто побоювання ряду високопоставлених чиновників з Міністерства охорони здоров'я про можливі порушення.

Минулого тижня Луїс Міранда, чиновник Міністерства охорони здоров'я, заявив, що зіткнувся з «надзвичайним тиском» з боку інших співробітників міністерства, які вимагали дозволити імпорт вакцини Covaxin від індійської компанії Bharat Biotech, незважаючи на порушення в процесі закупівель.

За умовами контракту, Бразилія повинна була сплатити дози Covaxin тільки через 30 днів після їх доставки. Однак Міністерство охорони здоров'я отримало рахунки на оплату ще не поставлених доз. При цьому кількість доз на поставку, вказана в рахунку, відрізнялася від цифри, встановленої сторонами при укладенні контракту. Сенатори, які беруть участь в розслідуванні Конгресу, заявили, що, на їхню думку, ці порушення можуть вказувати на можливу корупцію в процесі закупівель, і закликали владу провести розслідування.

За словами Міранди, він зустрівся з президентом ще 20 березня і повідомив йому про згадані розбіжності умов контракту з виставленими рахунками, і президент пообіцяв передати цю справу до федеральної поліції. Та оголосила про початок розслідування справи в минулу середу.

Прес-служба Жаіра Болсонару відмовилася коментувати початок розслідування проти президента. Сам Болсонару раніше назвав намір почати розслідування проти нього у цій справі «ідіотською» спробою повалити його уряд. Експерти відзначають, що розслідування щодо президента навряд чи виллється в пред'явлення йому звинувачень. У Бразилії кримінальні звинувачення проти президента можуть бути висунуті тільки за підтримки двох третин нижньої палати Конгресу, а той контролюється прихильниками Жаіра Болсонару.

Нагадаємо,що раніше президент Бразилії Жаір Болсонару був засуджений до штрафу за участь у масовому заході без маски в Сан-Паулу. Йому довелося заплатити 108 доларів.