Болсонару довелося заплатити 108 доларів

Президент Бразилії Жаір Болсонару був засуджений до штрафу за участь у масовому заході без маски в Сан-Паулу. Йому довелося заплатити 108 доларів. Про це повідомляє Le Figaro.

Влада штату Сан-Паулу заявила, що вони оштрафували Болсонару, його сина Едуардо, конгресмена, і міністра інфраструктури Тарчізіо Гомеша на 552 реала (близько 108 доларів).

Штраф виписали за те, що чиновники не носили маски і не дотримувалися заходів соціального дистанціювання під час демонстрації байкерів Accelerate for Christ.

Повідомляється, що Болсонару проігнорував попередження губернатора Сан-Паулу Жоао Доріа, свого політичного суперника, який заявив, що президент буде оштрафований, якщо він не підкориться законам штату.

В результаті Болсонару і його супроводжуючі отримали штраф. Повідомляється, що захід був масовим, в ньому взяли участь участь тисячі мотоциклістів.

При цьому президент порушував правила і не дотримувався дистанції - він очолив ходу у відкритому шоломі і без маски в порушення державних правил.

У грудні 2029 року президент Бразилії відмовився вакцинуватися від Covid-19.

Раніше 65-річний Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працювував з дому й не відвідував громадські заходи.