Суд скасував арешт колишнього телеканалу Арбузова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До суду звернувся з клопотанням представник Міністерства інформаційної політики і просив скасувати арешт корпоративних прав телеканалу «Банківське телебачення»

Печерський районний суд Києва скасував арешт корпоративних прав ТОВ «Банківське телебачення» (БТБ) у кримінальному провадженні щодо екс-голови Національного банку Сергія Арбузова. Про це йдеться у рішенні суду, опублікованого в Єдиному держреєстрі судових рішень.

До суду звернувся з клопотанням представник Міністерства інформаційної політики і просив скасувати арешт корпоративних прав телеканалу «Банківське телебачення», який був накладений судом ще 23 червня 2016 року. Арешт призвів до того, як наголосив представник міністерства, що Мінінформполітики не у змозі розпоряджатися корпоративними правами телеканалу, який їм підпорядкований.

Прокурор Генпрокуратури у кримінальному провадженні щодо Арбузова не заперечував проти зняття арешту.

У зв’язку з цим, суд задовольнив клопотання міністерства та скасував арешт на корпоративні права ТОВ «Банківське телебачення», засновником якого є Міністерство інформаційної політики.

Нагадаємо, 20 травня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми високопосадовцями Національного банку України при створенні телеканалу «Банківське телебачення». Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання).

ГПУ повідомила про підозру Арбузову «у вчиненні незаконного фінансування упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України».

Раніше суд скасував арешт нерухомості матері Арбузова.