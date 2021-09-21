Суд скасував реєстрацію партії Анатолія Кінаха

Партію промисловців і підприємців було створено у квітні 2000 року, її засновником і керівником є Анатолій Кінах

Судовий процес ініціювало Міністерство юстиції України

Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Міністерства юстиції та анулював реєстрацію Партії промисловців і підприємців України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 14 вересня.

Мін’юст з’ясував, що політсила за останні десять років не висувала жодного кандидата на президентські та парламентські вибори. Відповідно, допустила порушення вимог статті 24 Закону України «Про політичні партії в Україні».

Партія не погодилася із думкою міністерства та надала контаргументи. Зокрема, 12 вересня 2014 року на позачерговому з`їзді Партія промисловців і підприємців висунула на мажоритарні округи низку осіб. Також політсила підтримала намір свого представника балотуватися у 202 окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Окремо партія наголосила, що участь у виборах на загальнодержавному рівні є правом політичної партії, яке кореспондується з обов`язком протягом встановленого законом десятирічного терміну хоча б один раз взяти участь у висуванні своїх кандидатів на виборах президента України та народних депутатів України.

У підсумку суд, взявши до уваги інформацію Центральної виборчої комісії, де немає даних щодо участі Партії промисловців і підприємців України у виборчих процесах протягом 2010-2019 роках, вирішив анулювати її реєстрацію.

За даними аналітичної системи YouControl, Партію промисловців і підприємців було створено у квітні 2000 року. Її засновником і керівником є Анатолій Кінах. Він працював на посадах прем'єр-міністр України (2001-2002 роки), міністра економіки (2007 рік), секретаря Ради нацбезпеки і оборони (2005-2006 роки); п’ять разів обирався народним депутатом.