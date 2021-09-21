Суд заарештував українського ексвійськового, який допомагав росіянам захоплювати Крим

Валерія Золотих звинувачують в участі у захопленні аеропорту «Сімферополь»

Херсонський міськрайонний суд заарештував із можливістю вийти під заставу колишнього українського військового Валерія Золотих, підозрюваного в участі у парамілітарному угрупованні «Самооборона Криму» та участі в захопленні аеропорту «Сімферополь» у 2014 році. Про це повідомляють Ґрати.

Золотих було затримано на території Херсонської області 17 вересня 2021 року.

За версією слідства, Валерій Золотих наприкінці лютого 2014 року добровільно вступив до «Самооборони Криму» і протягом двох місяців допомагав збройним силам Росії захоплювати аеропорт «Сімферополь» і регіональний структурний підрозділ державного підприємства «Кримаерорух».

Встановлено, що він, володіючи знаннями з управління авіаційними польотами, допомагав приймати та відправляти російські військові літаки, на яких військовослужбовців РФ доставляли до Криму. Також Золотих безпосередньо брав участь у блокуванні території і злітно-посадкової смуги аеропорту для того, щоб літаки, які прибували з материкової України, не змогли приземлитися на території Криму.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 лютого 2014 група озброєних людей у військовій формі без розпізнавальних знаків захопила аеропорт «Сімферополь» у Криму. За різними даними, їх було від 50 до 150 осіб. Повідомлялося, що це були не військовослужбовці Чорноморського флоту Російської Федерації, а бійці спецпідрозділів Головного розвідувального управління збройних сил РФ. Їхній літак приземлився на військовому аеродромі Чорноморського флоту в селищі Гвардійське.

Про Валерія Золотих відомо, що він служив у Збройних силах України з 1991 року. У 1999 році його відправили на службу до Державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух». У квітні 2012 року Золотих звільнили в запас за станом здоров'я.

Нагадаємо, у Німеччині заарештували британця, який шпигував на користь Росії.

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