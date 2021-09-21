На виборах у Канаді перемагає партія Трюдо

На виборах у Канаді перемагає партія Трюдографіка
Трюдо йде на третій строк прем'єрства
Партія чинного прем'єра Канади Джастіна Трюдо отримує незначну перемогу на виборах до парламенту Канади. Про це повідомляє CBC.
Наразі виборчі комісії підрахували понад 95% голосів на виборах до Парламенту. Ліберальна партія, яку очолює чинний прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, отримає 155 місць у парламенті, її головні суперники з Консервативної партії – 122. Партія «Блок Квебеку» може розраховувати на 33 депутатських мандати, «Нові демократи» – на 22, а канадська партія «Зелених» отримає у парламенті всього 2 місця.
Дострокові вибори до парламенту Канади були оголошені прем'єром Трюдо 15 серпня з метою отримати «мандат довіри» від канадського суспільства щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Джастін Трюдо обіймає посаду прем'єра Канади з 2015 року, але останні два роки ліберальна партія не мала монобільшості у парламенті, тож уряду доводилося шукати підтримки опозиційних партій під час голосування за законопроєкти.
Прогнозовані результати виборів 20 вересня свідчать, що Трюдо продовжить очолювати «уряд меншості» і в новому парламенті.