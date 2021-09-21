  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    На виборах у Канаді перемагає партія Трюдо

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джастін Трюдо обіймає посаду прем'єра Канади з 2015 року - На виборах у Канаді перемагає партія Трюдо
    Джастін Трюдо обіймає посаду прем'єра Канади з 2015 року
    фото з відкритих джерел

    Трюдо йде на третій строк прем'єрства

    Партія чинного прем'єра Канади Джастіна Трюдо отримує незначну перемогу на виборах до парламенту Канади. Про це повідомляє CBC.

    Наразі виборчі комісії підрахували понад 95% голосів на виборах до Парламенту. Ліберальна партія, яку очолює чинний прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, отримає 155 місць у парламенті, її головні суперники з Консервативної партії – 122. Партія «Блок Квебеку» може розраховувати на 33 депутатських мандати, «Нові демократи» – на 22, а канадська партія «Зелених» отримає у парламенті всього 2 місця.

    Результати виборів в Канаді. Інфографіка від CBC
    Результати виборів в Канаді. Інфографіка від CBC

    Дострокові вибори до парламенту Канади були оголошені прем'єром Трюдо 15 серпня з метою отримати «мандат довіри» від канадського суспільства щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Джастін Трюдо обіймає посаду прем'єра Канади з 2015 року, але останні два роки ліберальна партія не мала монобільшості у парламенті, тож уряду доводилося шукати підтримки опозиційних партій під час голосування за законопроєкти.

    Прогнозовані результати виборів 20 вересня свідчать, що Трюдо продовжить очолювати «уряд меншості» і в новому парламенті.

    Теги: вибори Канада Джастін Трюдо партії уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На виборах у Канаді перемагає партія Трюдо