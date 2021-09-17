Іграшка для сина. Хто утримує «Слугу народу» на Галичині

Донор №1 партії президента на Львівщині – батько голови ОДА

Підготовку до місцевих виборів Львівського обласного осередку партії «Слуга народу» профінансували три компанії Зіновія Козицького. Це батько голови облдержадміністрації Максима Козицького. Сам осередок створили під місцеві вибори наприкінці липня 2020 року.

Компанії Козицького-старшого стали найбільшими й водночас єдиними донорами львівських «Слуг народу» у третьому кварталі 2020 року. Про це стало відомо з фінансового звіту партії «Слуга народу» за цей період, який проаналізував рух «Чесно».

З податкової звітності відомо, що у 2020 році Львівський обласний осередок «Слуги народу» отримав майже 8,4 млн грн доходу. Походження цих коштів тривалий час не було відомим, адже партії, користуючись карантином, уже понад рік не подають до НАЗК деталізованої фінзвітності. Нещодавно «Слуга народу» все ж вирішила оприлюднити фінансовий звіт за третій квартал 2020 року (липень-вересень). У ньому частково розкриті джерела фінансування підготовки та проведення місцевої кампанії.

Юридичну особу Львівського обласного осередку партії «Слуга народу» створили 20 липня 2020 року. Її очолив голова ОДА Максим Козицький. Створення осередку зі статусом юридичної особи фактично означає, що львівські «слуги» тепер мають власні банківські рахунки та раз на квартал повинні подавати до НАЗК окремий фінансовий звіт.

Цікаво, що Козицький – не єдиний з президентської вертикалі, хто пішов до обласної ради. Працівники обласної та районних держадміністрацій склали фактично чверть списку «Слуги народу» до Львівської облради (23 з 84 кандидатів).

У своєму першому і наразі єдиному фінзвіті львівська «Слуга народу» показала, що у липні-вересні отримала на рахунки 3 млн. За обсягами надходжень серед всіх осередків партії львівський займає десяту позицію. Для порівняння, лідер за надходженнями — Харківський обласний осередок. Він у липні-вересні зібрав понад 15,5 млн грн приватних внесків.

У вересні до фінансування партії долучилися одразу три компанії. Усі вони належать батьку голови Львівської ОДА Максима Козицького — Зіновію Козицькому. Максим Козицький у 2020 році очолив новостворений партійний осередок та список «Слуги народу» до обласної ради й отримав депутатський мандат.

Найбільше коштів перерахувала компанія ТОВ «Західнадрасервіс» (ЄДРПОУ: 36282935) — 1,5 млн грн. 700 тис. надіслало ПП "Проект-буд" (ЄДРПОУ: 35612749). Ще 500 тис. дало ТОВ "Бурова компанія «Горизонти» (ЄДРПОУ 38894440), втім з якихось причин цей внесок компанії повернули. Найімовірнішою причиною повернення є те, що «Горизонти» системно беруть участь у тендерах АТ «Укргазовидобування». Закон забороняє фінансувати партії компаніям, які отримують підряди від держструктур чи органів місцевого самоврядування на суму більше, ніж 100 прожиткових мінімумів. Цікаво, що хоч «Горизонти» й перемагали у тендерах у 2017-2019 роках, але кількість переможних тендерів різко пішли вгору у 2020 році. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, торік компанія виграла одразу чотири тендери (стільки ж, як за попередні три роки разом узяті) на понад 260 млн грн. Ще один тендер на 201 млн компанія виграла вже цьогоріч.

Директор «Горизонтів» й брат Максима Козицького Степан Козицький кандидував від «Слуги народу» до обласної ради.

У підсумку компанії Козицького-старшого профінансували «Слугу народу» на 2,7 млн (з урахуванням повернутих 500 тис). Сукупний дохід компаній, які належать батьку Максима Козицького, згідно із податковою звітністю за 2020 рік, перевищує 1,2 млрд грн. Відповідно до основного КВЕДу, вони займаються розвідувальним бурінням та видобутком природного газу. Станом на кінець вересня 2020 року ніхто, крім компаній Козицьких, львівську «Слугу народу» не фінансував. Для порівняння, партія на місцевих виборах висунула в області понад 1,5 тис. кандидатів.

17 вересня 2020-го, представлення команди «Слуги народу» у Львові (Фото: facebook)

Куди витратили кошти?

Три чверті коштів, отриманих від фірм Козицьких (1,55 млн), у партії витратили на оплату застав для реєстрації кандидатів від «Слуги народу». Інших офіційних видатків у львівських «слуг» було обмаль. Понад 400 тис. заплатили за оренду офісу, виплату зарплат двом працівникам, закупівлю оргтехніки та ефіри на комунальному каналі «Перший Західний».

Зі звіту може видатися, що місцева «Слуга народу» та Максим Козицький не вели кампанії до реєстрації списків та кандидатів у ТВК (територіальні виборчі комісії). Це не зовсім так. У серпні 2020 року у Львові розмістили привітання до Дня Незалежності із зображенням та іменем Максима Козицького, а також його рекламу з гаслом «Україна — це ти» (цей же слоган у національному масштабі використовувала партія «Слуга народу»).

Реклама Максима Козицького до Дня Незалежності. Львів, серпень-вересень 2020.

Реклама Максима Козицького з використанням гасла з реклами партії «Слуга народу». Львів, перша половина вересня 2020 року

Вітання до Дня Незалежності у типових для місцевої кампанії «Слуг» жовто-зелених кольорах розмістили також з іменами Романа Фединяка та Катерини Шубки.

Реклама Романа Фединяка. Львів, серпень-вересень 2020

Реклама Катерини Шубки. Львів, серпень-вересень 2020

У вересні, ще до реєстрації кандидатів від «Слуги народу», у місті поширили два різновиди реклами із зображенням Максима Козицького та Тараса Кльофи (балотувався у міські голови Львова) в ідентичному стилі (жовто-зелений колір) та з однаковим гаслом «Підтримую президента України». Втім, ні у серпні, ні у вересні платежів з поточних партійних рахунків львівської «Слуги народу» за зовнішню рекламу не було.

Реклама Кльофи, яка з'явилася у Львові 17 вересня. Кандидатом у міські голови він зареєструвався лише 25 вересня

Реклама Козицького, яка з'явилася у Львові 17 вересня 2020. Список «Слуги народу» до обласної ради (його очолив сам Козицький) виборча комісія зареєструвала 25 вересня

Принаймні кількасот доларів ще до реєстрації витратили на поширення рекламних дописів зі сторінки «Команда Козицького». Останню активізували всередині серпня й розміщували там дописи здебільшого про роботу самого Козицького як голови ОДА (будівництво доріг, розвиток регіону, боротьба з пандемією тощо). Втім, до середини вересня там почали публікувати дописи на користь партії «Слуга народу». Під час виборів сторінка перетворилася на основний майданчик для поширення реклами львівських «слуг». Агітацію системно змішували зі звітами про ремонти доріг, розмиваючи межу між діяльністю держадміністрації та партійною кампанією.

Як раніше писав Рух «Чесно», «Слуга народу» витратила на вибори до Львівської міської та обласної рад 7,5 млн грн. Більше витратили лише «Самопоміч» та «Європейська солідарність» (15,5 та 16,2 млн відповідно). Майже дві третини коштів «Слуга народу» під час виборів спрямувала на розміщення зовнішньої реклами.

У підсумку вибори у Львові офіційно партіям та кандидатам коштували майже 57 млн грн.

Ігор Фещенко, Рух «Чесно»