Історик пояснив, чому Путін взявся будувати «рускій мір» саме на Донеччині трансляція



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Ситуація із розведенням війська на Донбасі знову загострила увагу на питаннях майбутньої реінтеграції регіону

Сьогодні, 5 листопада, в пресцентрі ІА «Главком» в рамках проєкту «Лекторій» відбулася зустріч з істориком Олександром Хоменком на тему: «Донецьк: гуманітарні технології російської агресії».

Ситуація із розведенням війська на Донбасі знову загострила увагу на питаннях майбутньої реінтеграції регіону, в тому числі й інформаційної та соціально-культурної. А заразом, з’явилися спроби пояснити, а що взагалі там відбувалося і чому саме там стала можлива окупація території?

Донеччині судилося стати тим специфічним регіоном, на теренах якого Кремль здійснював апробацію гуманітарних технологій віддавна планованого вторгнення в Україну.

До слова, російський політолог прогнозує відставку Путіна і повернення Донбасу Україні.

Зазначимо, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

Також нагадаємо, що народна депутатка Ірина Геращенко готує запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте.

Також нагадаємо, що наразі окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.