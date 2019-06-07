В Україну повернули 10 дітей, яких незаконно віддали прийомним сім'ям



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Дітей передали бабусі та дідусеві

В Україну прилетів літак з дітьми, яких незаконно віддали прийомним сім'ям. Їх батьків підозрюють у торгівлі дітьми.

Сьогодні вночі, 7 червня, 10 дітей сім'ї Сусляк повернулися в Україну. Поки їх батьки перебувають під вартою, дідусь та бабуся будуть займатися їх вихованням.

Дідусь дітей запевнив, що буде піклуватися про них, але маму замінити не зможе. Він вважає обвинувачення щодо матері своїх онуків безглуздим.

«Це просто безглузде звинувачення. Я впевнений, я вірю, що правда буде знайдена. Ми віддамо дітям все, що зможемо віддати, але маму ми не замінимо», - сказав дідусь дітей.

Нагадаємо, 10 дітей, 7 з яких були народжені протягом року сурогатними матерями, їх батьки-українці передали двом прийомним сім'ям (по 5 дітей у кожну). Батьків затримали правоохоронці, їх підозрюють у торгівлі дітьми.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що у Грузії затримали громадянку України, яку підозрюють у торгівлі дітьми. Щодо українки працівники правоохоронних органів Грузії проводять слідчі дії.

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба за дорученням Володимира Зеленського провів у Грузії зустрічі з метою повернення в Україну 10 дітей з Хмельниччини.

Джерело: 112 Україна