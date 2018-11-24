Суд у справі Кернеса вкотре відклали через «загострення його хвороби»

Геннадій Кернес не з'явився на засідання суду

Наступне засідання заплановане на 7 грудня

Суд знову відклав розгляд апеляцій на закриття справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців.

Про це Укрінформу розповіли в суді.

«Обидва охоронці Кернеса з'явилися в суд. Кернес не з'явився. За повідомленням адвоката Олександра Гунченка, Кернес знаходиться на лікуванні з 22 листопада 2018 року у зв'язку із загостренням захворювання. Медична довідка додається», - зазначили в суді.

Розгляд трьох апеляцій, додали в суді, відкладено: «Чергове засідання призначене на 7 грудня, на 11:00. Водночас, сторона обвинувачення наполягала на проведенні засідання в режимі відеоконференції».

Верховний суд, сказали в суді, відмовив у задоволенні клопотання захисту про перенесення розгляду справи до Харківського апеляційного суду.

Нагадаємо, 10 серпня суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов після місячного вивчення справи оголосив про закриття кримінального провадження щодо Геннадія Кернеса і двох його охоронців у зв'язку з неявкою прокурорів, потерпілих та їхніх представників на сім останніх засідань суду поспіль без обґрунтованих причин.

Кернес і двоє його охоронців обвинувачувалися у викраденні, тортурах і погрозі вбивством двом активістам Євромайдану - Сергію Ряполову і Олександру Кутяніну 25 січня 2014 року.

16 серпня 2018 року прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко заявив, що Генеральна прокуратура України подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення про закриття справи стосовно мера Харкова Геннадія Кернеса.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив кримінальну справу відносно мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців завдяки втручанню політиків.