Закриття справи проти Кернеса: Луценко запідозрив, що був вагомий хабар
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Апеляційний суд має відновити справедливість, вважає генеральний прокурор
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив кримінальну справу відносно мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців завдяки втручанню політиків. Про це Луценко зазначив під час Щорічного міжнародного форуму «Ялтинська європейська стратегія».
«Я вважаю, що у судовий процес втрутилися політики. Про це свідчить те, що суддя після процесу одразу пішов на пенсію. Очевидно, те, що у нас називають дембельським акордом, а в західному світі - хабарем, було достатньо вагомим»,- сказав генпрокурор.
Посадовець додав, що за фактом закриття суддею Антоновим кримінального провадження відносно Кернеса, порушено кримінальну справу з кваліфікацією «виголошення завідомо неправосудного рішення».
Луценко нагадав, що прокуратура оскаржила рішення згаданого судді в апеляційній інстанції, і зазначив, що сподівається на справедливе рішення.
«Я рідко змушений використовувати такі тонкі матерії, як оцінка рішення суду, але скажу: це рішення було протизаконне і цей суддя має за це відповісти. Апеляційний суд має відновити справедливість», - резюмував генпрокурор.
Нагадаємо, 10 серпня суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов після місячного вивчення справи оголосив про закриття кримінального провадження щодо Геннадія Кернеса і двох його охоронців у зв'язку з неявкою прокурорів, потерпілих та їхніх представників на сім останніх засідань суду поспіль без обґрунтованих причин.
Кернес і двоє його охоронців обвинувачувалися у викраденні, тортурах і погрозі вбивством двом активістам Євромайдану - Сергію Ряполову і Олександру Кутяніну 25 січня 2014 року.
16 серпня 2018 року прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко заявив, що Генеральна прокуратура України подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення про закриття справи стосовно мера Харкова Геннадія Кернеса.
Джерело: Укрінформ