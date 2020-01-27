«Талібан» взяв відповідальність за збиття військового літака США в Афганістані



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Фото: Pajhwok Afghan News

Таліби заявили, що у результаті авіакатастрофи загинули американські солдати і офіцери

Екстремістське угруповання «Талібан» заявляє, що збило американський військовий літак над провінцією Газні в Афганістані.

Бойовики стверджують, що літак мав розвідувальну місію. За їхніми словами, усі військові на борту, включно з високопосадовцями, загинули.

After almost Five hours #Talban takes the credit of the Aircraft that crashed in #Ghazni province today , in a statement they said few US officers and soldiers were killed. pic.twitter.com/CQ5TJdTOvs — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) January 27, 2020

Американська сторона наразі не коментувала заяву талібів.

@pajhwok reporter Saifullah Maftoon visited the area in #Ghazni province, where an Aircraft crashed today, #Taliban said few US force officers were killed in this incident. #Afghanistan pic.twitter.com/vJ1fB2kspb — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) January 27, 2020

Раніше афганська державна авіакомпанія Ariana Airlines заявила, що її літаки, які 27 січня виконували рейси за маршрутами з Герата до Кабула та з Герата до Делі, успішно завершили свої польоти. Ця заява була зроблена після того, як афганські ЗМі поширили інформацію про начебто авіакатастрофу пасажирського літака.

Так, посилаючись на попередні дані, губернатор провінції Газні Вахідула Калімзай повідомив афганській службі Радіо Свобода, що літак, який розбився, належав національному авіаперевізнику Ariana Airlines і перевозив 83 людей.

Згодом ЗМі повідомили, що літак, який розбився в Афганістані в понеділок, міг належати ВПС США.

За даними влади Афганістану, аварія невстановленого наразі літака сталася близько 13:10 за місцевим часом (це 10:40 за Києвом) з невідомої причини в місцевості Дех Як у провінції Газні, віддаленому районі на південний захід від Кабула, де значні території контролюють таліби. Через кілька годин після інциденту не надходило повідомлень про жертви, і представник офісу президента Афганістану Ашрафа Гані заявив, що влада все ще з’ясовує деталі з місця катастрофи.