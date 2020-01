«Талібан» взяв відповідальність за збиття військового літака США в Афганістані

Таліби заявили, що у результаті авіакатастрофи загинули американські солдати і офіцери

Екстремістське угруповання «Талібан» заявляє, що збило американський військовий літак над провінцією Газні в Афганістані.

Бойовики стверджують, що літак мав розвідувальну місію. За їхніми словами, усі військові на борту, включно з високопосадовцями, загинули.

After almost Five hours #Talban takes the credit of the Aircraft that crashed in #Ghazni province today , in a statement they said few US officers and soldiers were killed. pic.twitter.com/CQ5TJdTOvs