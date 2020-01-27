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    «Талібан» взяв відповідальність за збиття військового літака США в Афганістані

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    «Талібан» взяв відповідальність за збиття військового літака США в Афганістані
    Фото: Pajhwok Afghan News

    Таліби заявили, що у результаті авіакатастрофи загинули американські солдати і офіцери

    Екстремістське угруповання «Талібан» заявляє, що збило американський військовий літак над провінцією Газні в Афганістані.

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    Бойовики стверджують, що літак мав розвідувальну місію. За їхніми словами, усі військові на борту, включно з високопосадовцями, загинули.

    Американська сторона наразі не коментувала заяву талібів.

    Раніше афганська державна авіакомпанія Ariana Airlines заявила, що її літаки, які 27 січня виконували рейси за маршрутами з Герата до Кабула та з Герата до Делі, успішно завершили свої польоти. Ця заява була зроблена після того, як афганські ЗМі поширили інформацію про начебто авіакатастрофу пасажирського літака. 

    Так, посилаючись на попередні дані, губернатор провінції Газні Вахідула Калімзай повідомив афганській службі Радіо Свобода, що літак, який розбився, належав національному авіаперевізнику Ariana Airlines і перевозив 83 людей

    Згодом ЗМі повідомили, що літак, який розбився в Афганістані в понеділок, міг належати ВПС США.

    За даними влади Афганістану, аварія невстановленого наразі літака сталася близько 13:10 за місцевим часом (це 10:40 за Києвом) з невідомої причини в місцевості Дех Як у провінції Газні, віддаленому районі на південний захід від Кабула, де значні території контролюють таліби. Через кілька годин після інциденту не надходило повідомлень про жертви, і представник офісу президента Афганістану Ашрафа Гані заявив, що влада все ще з’ясовує деталі з місця катастрофи.

     

    США Афганістан літак військові Талібан
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