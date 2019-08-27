Суд у справі Савченко-Рубана перенесли
На судове засідання не прийшли захисники Володимира Рубана
Броварський міськрайонний суд Київської області переніс судове засідання за обвинуваченням народного депутата 8-го скликання Надії Савченко та екскерівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.
Про це журналістам повідомила сама Савченко після засідання.
«Я розуміла, що, в принципі, з мого боку розгляд питання не може бути, я не знала, чи будуть захисники Володимира Рубана. Їх теж не виявилося, тому перенесли судове засідання... Стосовно наших судових, вони будуть продовжуватись у звичайному режимі, щоразу будуть судові засідання, почнеться попереднє засідання, яке от зараз починається. Подивимось, що на ньому буде розглянуто, що не буде розглянуто, які будуть результати», – сказала Савченко.
Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.
За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише вісім людей.
Савченко у себе на сторінці у Facebook так прокоментувала поразку: «Я нарешті вільна».
Сестра Надії Віра Савченко теж програла вибори: на її окрузі в Авдіївці переміг директор коксохіму Муса Магомедов.
Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.
Як відомо, Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.
8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».
Джерело: УНН