Суд у справі Савченко-Рубана перенесли



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15 квітня Броварський міський суд випустив з-під арешту нардепа Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана

На судове засідання не прийшли захисники Володимира Рубана

Броварський міськрайонний суд Київської області переніс судове засідання за обвинуваченням народного депутата 8-го скликання Надії Савченко та екскерівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.

Про це журналістам повідомила сама Савченко після засідання.

«Я розуміла, що, в принципі, з мого боку розгляд питання не може бути, я не знала, чи будуть захисники Володимира Рубана. Їх теж не виявилося, тому перенесли судове засідання... Стосовно наших судових, вони будуть продовжуватись у звичайному режимі, щоразу будуть судові засідання, почнеться попереднє засідання, яке от зараз починається. Подивимось, що на ньому буде розглянуто, що не буде розглянуто, які будуть результати», – сказала Савченко.

Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише вісім людей.

Савченко у себе на сторінці у Facebook так прокоментувала поразку: «Я нарешті вільна».

Сестра Надії Віра Савченко теж програла вибори: на її окрузі в Авдіївці переміг директор коксохіму Муса Магомедов.

Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.

Як відомо, Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».

Джерело: УНН