«Я більше нікому нічого не винна». Савченко попрощалась із мандатом



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Савченко: Тепер я більше нікому нічого не винна, і це прекрасне відчуття

Народ звільнив мене від усіх моїх обов'язків і моєї совісті перед ним, - Надія

Народний депутат, колишня льотчиця Надія Савченко, яка програла у себе на окрузі та не пройшла до парламенту наступного скликання, у себе на сторінці у Facebook так прокоментувала поразку: «Я нарешті вільна».

«Народ звільнив мене від усіх моїх обов'язків і моєї совісті перед ним. Тепер я більше нікому нічого не винна, і це прекрасне відчуття. Я в житті звільнялася від пут не раз, але цього разу це відчуття неймовірне! Не знаю, чи хоч хтось мене зрозуміє...;)», - написала вона.

Савченко також побажала «звільнення, власного вибору та своєї дороги кожному» та нагадала про персональну відповідальність кожного виборця.

Ілюстрацією допису стала світлини, на які Савченко кидає у вогонь агітаційні газети «Громадько-політичної платформи Надії Савченко».

Як повідомлялось Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. Переміг так самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише 8 людей.

Серстра Надії Віра Савченко теж програла вибори: на її окрузі в Авдіївці переміг директор коксохіму Муса Магомедов.