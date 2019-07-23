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    «Я більше нікому нічого не винна». Савченко попрощалась із мандатом

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    Савченко: Тепер я більше нікому нічого не винна, і це прекрасне відчуття - «Я більше нікому нічого не винна». Савченко попрощалась із мандатом
    Савченко: Тепер я більше нікому нічого не винна, і це прекрасне відчуття

    Народ звільнив мене від усіх моїх обов'язків і моєї совісті перед ним, - Надія

    Народний депутат, колишня льотчиця Надія Савченко, яка програла у себе на окрузі та не пройшла до парламенту наступного скликання, у себе на сторінці у Facebook так прокоментувала поразку: «Я нарешті вільна».

    «Народ звільнив мене від усіх моїх обов'язків і моєї совісті перед ним. Тепер я більше нікому нічого не винна, і це прекрасне відчуття. Я в житті звільнялася від пут не раз, але цього разу це відчуття неймовірне! Не знаю, чи хоч хтось мене зрозуміє...;)», - написала вона.

    Савченко також побажала «звільнення, власного вибору та своєї дороги кожному» та нагадала про персональну відповідальність кожного виборця.

    Ілюстрацією допису стала світлини, на які Савченко кидає у вогонь агітаційні газети «Громадько-політичної платформи Надії Савченко».

    Як повідомлялось Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. Переміг так  самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

    За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише 8 людей.

    Серстра Надії Віра Савченко теж програла вибори: на її окрузі в Авдіївці переміг директор коксохіму Муса Магомедов.

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