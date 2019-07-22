Віра Савченко теж програла вибори: в Авдіївці переміг директор коксохіму



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Муса Магомедов переміг на виборах до парламенту

Магомедов, який балотувався від партії Опозиційний блок, в своєму окрузі набрав 64,6% голосів виборців

Генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов впевнено переміг на виборах до парламенту в окрузі №45, випередивши серед інших 10-ти кандидатів Віру Савченко.

Про це свідчить інформація ЦВК.

Так, вже опрацьовано 100% протоколів, і за цими результатами Магомедов, який балотувався від партії Опозиційний блок, в своєму окрузі набрав 64,6% голосів виборців.

Він випередив кандидата від політсили «Опозиційна платформа - За життя» Анастасію Петренко, за яку віддали свої голоси 14,56% виборців, а також Георгія Кюджиєва від «Слуги народу», який набрав 7,97% голосів, і Віру Савченко, яка висунута політичною партією «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» і набрала лише 3,95%.

Магомедов очолює завод, який є містоутворюючим в Авдіївці і допомагає місту, його жителям у відновленні будинків, зруйнованих обстрілами російських окупантів, допомагає в оснащенні лікарень, шкіл, дитячих садків. Місцеві ЗМІ зазначають, що «Магомедова в Авдіївці знають і поважають, тому що практично всі обстріли міста і заводу він пережив разом зі своїми працівниками». Раніше повідомлялося, що за Надію Савченко проголосували всього 1% виборців. На окрузі лідирує самовисуванець Олександр Ковальов, який набирає 64,31% голосів виборців. Також нагадаємо, що ЦВК оприлюднила імена вже 40 нардепів-мажоритарників.