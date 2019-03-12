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    Суд у справі Штепи знову перенесли

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    Неля Штепа наразі лікується у кардіологічному відділенні - Суд у справі Штепи знову перенесли
    Неля Штепа наразі лікується у кардіологічному відділенні
    Фото: ukrinform.ua

    Судове засідання у справі Нелі Штепи перенесли на 2 квітня

    Суд у справі колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи перенесли на 2 квітня. Про це повідомила прес-секретар Орджонікідзевського районного суду міста Харкова Ольга Савчук, пише УНН.

    «Судове засідання у справі Нелі Штепи перенесли на 2 квітня», - повідомила Савчук.

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    Нагадаємо, адвокат підозрюваної розповів, що Штепа зараз перебуває на лікуванні в кардіологічному відділенні.

    До слова, судове засідання у кримінальному провадженні щодо колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи мало відбутись 4 березня, але через її госпіталізацію у зв’язку з загостренням хронічної хвороби суд переніс засідання на 12 березня.

    Це вже не вперше, коли Штепа опиняється у лікарні. У листопаді минулого року її, за словами адвоката, госпіталізували з інсультом.

    Як відомо, 25 лютого судове засідання у кримінальному провадженні щодо колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи перенесли на 4 березня через хворобу судді.

    Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

    У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.

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