Суд у справі Януковича: Чубаров розповів, як йому пропонували зустрітися з Сурковим

Сьогодні суд заслуховує голову Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова як свідка

На початку 2014 року народному депутату Рефату Чубарову пропонували організувати зустріч із помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим. Про це сам Чубаров заявив сьогодні на допиті в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.



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Фото: iPress.ua Рефат Чубаров

Сьогодні суд заслуховує голову Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова як свідка

На початку 2014 року народному депутату Рефату Чубарову пропонували організувати зустріч із помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим.

Про це сам Чубаров заявив сьогодні на допиті в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

«Десь у кінці січня - початку лютого я отримав телефонний дзвінок. Людина, яка телефонувала, запросила зустрітися з Сурковим - це радник президента Путіна, або з іншою людиною, яка скоро прибуде до Криму. Я сказав, що якщо це стосується кримських татар, то я згоден зустрітися, з інших питань я не хочу зустрічатися», - сказав Чубаров.

До слова, у середу, 24 січня, голова Верховної Ради Андрій Парубій під час допиту у справі Януковича заявив, що Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави.

Нагадаємо, 18 січня Оболонський районний суд міста Києва продовжив розгляд по суті справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, сьогодні на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разі змінювалися державні адвокати.