Суд в Бразилії відмовив екс-президенту в реєстрації кандидатом на виборах



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Фото: AP Photo/Andre Penner Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва

Ліва Партія трудящих висуне кандидатом на вищу посаду колишнього мера Сан-Паулу

Вищий виборчий суд (ВІС) Бразилії заборонив зареєструвати свою кандидатуру на пост президента Луїсу Інасіу Лулі да Сілві, який відбуває 12-річний термін за корупцію.

Відповідне рішення було прийнято в п'ятницю, передає державний телеканал.

Як йдеться у повідомленні, законодавство Бразилії не дозволяє людині, засудженій судом другої інстанції, претендувати на виборні посади. Передбачається, що через відмову в реєстрації Лули да Сілви ліва Партія трудящих (ПТ), одним із засновників якої є екс-президент, висуне кандидатом колишнього мера Сан-Паулу Фернанду Аддада. Раніше він вважався претендентом на посаду віце-президента Бразилії, інформує ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Робоча партія висунула кандидатом на посаду глави держави колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву.

Загальні вибори відбудуться в Бразилії у жовтні 2018 року. На них будуть обрані президент і віце-президент Бразилії, Національний конгрес Бразилії, губернатори, віце-губернатори і законодавчі органи штатів.

На початку квітня більшість членів Верховного суду Бразилії проголосували за тюремне ув’язнення для колишнього президента Луїса Інасіу Лули да Сілва, якого звинувачують у хабарництві.

У липні 2017 року Лула був засуджений до 9,5 років в’язниці, але пізніше рішенням суду вирок був збільшений до 12 років і одного місяця.

Сам екс-президент стверджує, що обвинувачення є політично вмотивованими та спрямовані на те, щоб не допустити його до президентських виборів, які відбудуться у жовтні.

При цьому, згідно з опитуваннями, Лула наразі очолює рейтинг кандидатів у президенти. Проте, зазначається, що 72-річний колишній президент, швидше за все, залишатиметься на свободі, поки документи не будуть готові документи на його арешт.

Лула займав президентський пост у період з 2003 по 2011 рік.