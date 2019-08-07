Стало відомо, про що допитували Денісову у Генпрокуратурі



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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Слідство заборонило Денісовій та її адвокатам розголошувати будь-яку інформацію про допит

Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову допитали в Генпрокуратурі як свідка у так званій «справі Майдану».

Про це повідомив адвокат Денісової Андрій Тарасов.

Він заявив, що слідство заборонило Денісовій та її адвокатам розголошувати будь-яку інформацію про допит.

«Слідчі попередили нас про неможливість розповсюдження інформації, яку ми дізнались сьогодні, навіть тої, яку ми знали до моменту сьогоднішнього допиту», — сказав захисник.

Тарасов уточнив, що справа зареєстрована в 2014 щодо подій на Майдані, саме в її межах проходили обшуки в Окружному адмінсуді Києва та були опубліковані записи розмов суддів цього суду, зокрема і про Денісову.

Так, зокрема у «справі Майдану» розслідують незаконні рішення, які Окружний адмінсуд виносив від час Революції Гідності.

Раніше повідомлялося, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в середу, 7 серпня, прийшла на допит до Генеральної прокуратури України.

Перед тим, 26 липня, Національне антикорупційне бюро України разом із Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у будівлі Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Представники НАБУ та ГПУ оприлюднили аудіозаписи розмов суддів, зокрема, Павла Вовка, Євгена Аблова, Ігоря Погрібніченка. У записах згадувалися імена Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової та голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

Згідно з аудіозаписами, Денісова домовилася із головою ОАСК Павлом Вовком щодо своєї справи про невідповідність у декларації про майно.

Як відомо, 2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

В ГПУ заявили, що звернуться до Вищої ради правосуддя та до суду з клопотанням про тимчасове відсторонення суддів, яким 2 серпня повідомили про підозру, від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності, а також про обрання підозрюваним запобіжного заходу.