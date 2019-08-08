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    Суд окупантів сьогодні вирішить долю важкохворого Бекірова

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    <p>Якщо Бекірова будуть і надалі тримати під вартою, можуть настати фатальні наслідки, заявила Денісова</p> - Суд окупантів сьогодні вирішить долю важкохворого Бекірова

    Якщо Бекірова будуть і надалі тримати під вартою, можуть настати фатальні наслідки, заявила Денісова

    Рішення Європейського суду з прав людини, які зобов’язують уряд РФ негайно помістити Бекірова до лікарні, не виконуються

    В четвер, 8 серпня, «Верховний суд Республіки Крим» розгляне рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою політв’язню Едему Бекірову.

    Про це омбудсмен Людмила Денісова написала у Facebook.

    «Подальше його утримання у місці несвободи, недопуск незалежного лікаря, відсутність адекватного лікування, ймовірне транспортування до Красноперекопська можуть мати фатальні наслідки для життя», - підкреслила Денісова.

    Вона зауважила, що рішення Європейського суду з прав людини, які зобов’язують уряд РФ негайно помістити Бекірова до лікарні і забезпечити йому належне обстеження та лікування, а також допустити незалежних лікарів, не виконуються.

    «Численні звернення мої та адвокатів не дали очікуваних результатів», - заявила омбудсмен.

    «Закликаю повноважних представників міжнародної спільноти не допустити подальше утримання Бекірова у місці несвободи та вжити заходів на виконання рішень Європейського суду з прав людини для порятунку життя людини», - зазначила Денісова.

    Раніше адвокат розповів, що Бекіров, який утримується в медсанчастині СІЗО №1 Сімферополя, десять днів не вставав з ліжка через защемлення нерва в хребті. 

    Нагадаємо, дружина Бекірова повідомила, що у чоловіка запалення легенів.

    Напередодні стало відомо, що окупанти не дозволяють Бекірову побачень із рідними.

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    Крим Росія окупанти суд СІЗО політв’язні адвокат Людмила Денісова
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