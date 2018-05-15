Суд відклав розгляд апеляції щодо одного з підозрюваних у побитті Найєма

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Росіянин Темербулатов після нападу на Найєма

Розгляд апеляції було відкладено через відсутність перекладача на засіданні

Суд відклав розгляд апеляції щодо третього підозрюваного в побитті нардепа Мустафи Найєма – громадянина РФ Умолта Руслановича Темербулатова через відсутність перекладача на засіданні.

Про це у понеділок ввечері написав брат нардепа Масі Найєм у Facebook.

«Відкладено на 23 травня на 16:15 розгляд апеляції на ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

«Варто зазначити, що коли складали протокол допиту, то вищевказаний громадянин РФ вказав, що не потребує перекладача і показання бажає давати українською мовою. На цьому наголосив прокурор. Але шановний суд прийняв рішення відкласти розглял справи», - зазначив Масі Найєм.

Також він додав, що прокурор просить задовольнити його первинне клопотання про тримання під вартою.

«Участь Темербулатова в інциденті була в тому, що він тримав Мустафу за руки, коли його вдарили, а також в тому, що він продовжив злочинні діяння з іншої сторони Арена-Сіті, коли мій брат намагався зупини особу, що нанесла перший удар, до прибуття поліції», - додав брат нардепа.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Темербулатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проживає у Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня. Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Темербулатова - суд відправив під нічний домашній арешт.

Шевченківський районний суд Києва 7 травня прийняв рішення про обрання для четвертого підозрюваного - Магомед-Аміна Абубакаровича Саїтова - запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.

Генеральна прокуратура України направила до Азербайджану документи для екстрадиції і подальшого притягнення до кримінальної відповідальності Магомеда-Аміна Саїтова