Суд відмовився розглядати позов Насірова до Саакашвілі



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Екс-глава Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі та екс-глава ДФС Роман Насіров

У 2016 році екс-глава ДФС Насіров подав позов до суду на екс-очільника Одеської РДА Саакашвілі

Шевченківський районний суд Києва залишив без розгляду позов Насірова до Саакашвілі щодо захисту честі, гідності і ділової репутації.

Про це йдеться в ухвалі суду від 13 вересня 2018 року, повідомляє прес-служба «РНС».

За цією справою було відкрито провадження 27 квітня 2016 року. Однак представники позивача не з’являлись на судові засідання і врешті суд ухвалити залишити позовну заяву без розгляду, йдеться в повідомленні.

Адвокат Саакашвілі заявив, що його підопічний «одним із перших ще 11.04.2016 р. публічно викрив протиправну діяльність Насірова на посаді голови Фіскальної служби».

«Насіров намагався довести в Шевченківському суді, що Саакашвілі сказав відносно нього неправду», - додав адвокат.

Зазначимо, тодінішій голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі назвав Романа Насірова злодієм і запропонував прем'єр-міністру Гройсману посадити голову ДФС у в'язницю. Натомість Насіров вирішив захистити свою честь, гідність та ділову репутацію, подав позов, вимагав публічних вибачень та компенсації у розмірі 1 мільйон гривень.

Як повідомлялося, Насіров бідкається, що 1,5 року на лівій нозі носить електронний браслет і йому важко помитися.

Нагадаємо, голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

У травні суд продовжив обов’язки, покладені на колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.