Суд відправив під домашній арешт чоловіка, який кинув петарду на ЛГБТ-акції у Запоріжжі

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Фото: 061.ua Затримання противника ЛГБТ-спільноти

Зловмиснику заборонено залишати житло у період з 22:00 до 6:00

Орджонікідзевський райсуд Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для чоловіка, який кинув петарду у натовп під час акції на підтримку прав ЛГБТ.

Про це йдеться у повідомленні суду.

«17 травня 2018 року Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя розглянув клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу відносно громадянина З., якому раніше оголошено підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство)», – йдеться в повідомленні.

За результатами засідання стосовно підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони залишати житло у період з 22:00 до 6:00 наступного дня.

Нагадаємо, в середу, 16 травня, у Запоріжжі під час акції «Веселковий флешмоб» на підтримку ЛГБТ-спільноти чоловік кинув петарду у натовп. Внаслідок вибуху поранено поліцейського.