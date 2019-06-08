Суд відправив журналіста «Медузи» Голунова під домашній арешт



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Суд заборонив Голунову користуватися засобами зв'язку

Нікулінський районний суд Москви відправив обвинуваченого в замаху на збут наркотиків кореспондента «Медузи» Івана Голунова під домашній арешт на два місяці.

Про це повідомляє «Медуза».

Крім того, суд заборонив Голунову користуватися засобами зв'язку і спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Про домашній арешт просив захист журналіста.

Своєю чергою, слідство і прокуратура клопотали про взяття Голунова під варту.

Раніше повідомлялось, що суд дав адвокатам Голунова 15 хвилин на ознайомлення зі справою.

Перед засіданням суду Голунова госпіталізували. Йому стало зле у відділенні поліції, лікар «швидкої» заявив, що у нього підозра на перелом ребер, струс головного мозку і гематома.

Лікар бригади швидкої допомоги, яка доставила в лікарню Голунова, повідомив про забої та травми, виявлені у журналіста.

Як повідомляв «Главком», кореспондента відділу розслідувань видання «Медуза» Івана Голунова затримали в центрі Москви 6 червня. У поліції заявили, що у нього при собі і в квартирі знайшли наркотики. Проти Голунова порушили кримінальну справу, і його перевіряють на причетність до діяльності групи, яку підозрюють у збуті наркотиків в московському регіоні.

Голунов провину не визнає. Його адвокат Дмитро Джулай («Агора») припустив, що наркотики йому могли підкинути. В «Медузі» переконані, що журналіста переслідують за розслідування. Незалежна профспілка журналістів висловила недовіру поліції і вимагає негайно звільнити затриманого і оприлюднити всі матеріали у справі.

Російські активісти біля будівлі ГУ МВС Москви 7 червня влаштували пікет на підтримку журналіста-розслідувача Івана Голунова, якого правоохоронці затримали за підозрою в збуті наркотиків. Кількох учасників акції затримали.

Між тим, на ситуацію відреагувала ОБСЄ. В організації закликали провести ретельне і прозоре розслідування відносно Івана Голунова і відпустити журналіста. Представник організації з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір назвав його «блискучим російським журналістом, відомим своїми розслідуваннями корупції та злочинної діяльності, в тому числі з боку державних чиновників».