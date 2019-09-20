Суд відпустив з-під варти підозрюваних в організації вбивства директора української «дочки» Caparol



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У прокуратурі повідомили, що оскаржуватимуть рішення суду

Судді Києво-Святошинського районного суду напередодні розглянули клопотання прокуратури про обрання запобіжних заходів щодо 7 учасників злочинної організації, в тому числі 2 організаторів, які займались замовними вбивствами. Лише до одного з підозрюваних застосували тримання під вартою.

Йдеться про резонансне розслідувння вбивства директора підприємства «Сaparol Україна», вчиненого у 2016 році та замовного вбивства керівника відділу КП Київський метрополітен, скоєного в січні 2019 року.

Під час розслідування прокуратурою Київської області спільно з ГУ НП в Київській області 17 вересня було затримані семеро осіб, яким було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України, а саме в створенні злочинної організації та участі у ній, а також ч.3 ст.28 п.п.11, 12, 13 ч.2 ст.115 КК України, тобто вчинення умисних вбивств на замовлення за попередньою змовою групою осіб, особою яка раніше вчиняла вбивство в складі організованої групи.

Прокурори в суді наполягали на обрані підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

У той же час, суддя Максим Медведський двох організаторів злочинної організації відпустив взагалі без обрання будь-якого запобіжного заходу, і лише одному учаснику злочинної організації обрав — тримання під вартою.

Суддя Ковальчук Людмила, розглядаючи клопотання про обрання запобіжних заходів відносно чотирьох осіб застосувала домашній арешт, не дивлячись на те, що мова йде про підозрюваних в організації замовних вбивств.

У прокуратурі повідомили, що оскаржуватимуть рішення суду.

Як повідомлялось, правоохоронцями Київської області розкрито вбивство директора української компанії німецького концерну Caparol, вчинене у 2016 році.