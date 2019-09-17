Правоохоронці розкрили вбивство директора «Сaparol Україна» Зможного на Київщині



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Фото: shitimech.com

У вівторок, 17 вересня, затримані підозрювані в організації та виконанні вбивства підприємця

Правоохоронці розкрили вбивство директора «Сaparol Україна» Павла Зможного в Київській області. Про це сказано у повідомленні прес-служби прокуратури Київської області.

«Прокуратурою Київської області спільно з Головним управлінням Нацполіції в Київській області затримано учасників злочинної організації, які займалися вбивствами на замовлення. Зокрема, ще в 2016 році членами вказаної злочинної групи було вбито директора української компанії німецького концерну Сaparol», - сказано в ньому.

У вівторок, 17 вересня, затримані підозрювані в організації та виконанні вбивства підприємця.

Прокуратура заявляє, що є обґрунтовані підозри, що на рахунку зазначених осіб є ще одне замовне вбивство, скоєне в січні поточного року.

Наразі слідчі дії тривають.

Вживаються заходи щодо затримання всіх учасників злочинної організації.

Як повідомлялось, 20 червня 2016 року поліція почала розслідувати вбивство директора компанії з виробництва лакофарбової продукції Caparol у селі Крушинка у Васильківському районі Київської області.