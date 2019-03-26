Суд відпустив затриманого раніше екс-президента Бразилії

Мішель Темер був президентом Бразилії з 2016 по 2018 рік

Мішель Темер був президентом Бразилії з 2016 по 2018 рік

Суддя не побачив жодної загрози для подальшого перебігу розслідувань проти Темера

Бразильський суд звільнив з-під варти екс-президента країни Мішела Темера, затриманого минулого тижня за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє DW.

Суддя федерального суду в Ріо-де-Жанейро ухвалив, що «немає необхідності садити за ґрати 78-річного політика, оскільки той не становить загрози для суспільства«.

Суддя також не побачив жодної загрози для подальшого перебігу розслідувань проти Темера, якщо той буде на волі.

Нагадаємо: 21 березня влада Бразилії затримала колишнього президента країни Мішела Темера.

Темер був президентом з 2016 по 2018 рік. Він вступив на посаду після імпічменту Ділми Руссефф. До цього він обіймав посаду віце-президента протягом шести років.

Нагадаємо, у грудні 20187 року генеральний прокурор Бразилії Ракел Додж висунула звинувачення в корупції і відмиванні грошей тодішньому президенту країни Мішелу Темеру.

Наприкінці жовтня 2018 року у Бразилії пройшли президентські вибори, на яких перемогу здобув ультраправий кандидат Жаір Болсонару. Він вступив на посаду 1 січня.