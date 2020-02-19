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    Підозрюваний у хабарництві голова Чернівецької облради вніс за себе 10 млн застави

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    <p>Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян</p> - Підозрюваний у хабарництві голова Чернівецької облради вніс за себе 10 млн застави

    Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян

    Івана Мунтяна підозрюють в отриманні $180 тис. хабара

    У вівторок, 18 лютого, голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян вніс за себе заставу 10 мільйонів гривень.

    Про це повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис в коментарі «Суспільному».

    Крім того, 17 лютого чиновник подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід. Її розглянуть 20 лютого.

    Зазначимо, що напередодні Вищий антикорупційний суд відмовив у звільненні Івана Мунтяна з посади голови Чернівецької облради. 

    Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 10 млн грн голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого підозрюють в отриманні $180 тис. хабара.

    Як повідомлялося, САП просила суд взяти голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна під варту з альтернативою внесення застави у понад 15 млн грн.

    Нагадаємо, голові Чернівецької облради повідомлено про підозру в отриманні $180 тис. доларів хабара.

    Як повідомлялося, слідством встановлено, що у липні минулого року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі $400 тис. за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

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