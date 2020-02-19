Підозрюваний у хабарництві голова Чернівецької облради вніс за себе 10 млн застави



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Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян

Івана Мунтяна підозрюють в отриманні $180 тис. хабара

У вівторок, 18 лютого, голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян вніс за себе заставу 10 мільйонів гривень.

Про це повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис в коментарі «Суспільному».

Крім того, 17 лютого чиновник подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід. Її розглянуть 20 лютого.

Зазначимо, що напередодні Вищий антикорупційний суд відмовив у звільненні Івана Мунтяна з посади голови Чернівецької облради.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 10 млн грн голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого підозрюють в отриманні $180 тис. хабара.

Як повідомлялося, САП просила суд взяти голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна під варту з альтернативою внесення застави у понад 15 млн грн.

Нагадаємо, голові Чернівецької облради повідомлено про підозру в отриманні $180 тис. доларів хабара.

Як повідомлялося, слідством встановлено, що у липні минулого року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі $400 тис. за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.