Підозрюваний у хабарництві голова Чернівецької облради вніс за себе 10 млн застави
Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян
Івана Мунтяна підозрюють в отриманні $180 тис. хабара
У вівторок, 18 лютого, голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян вніс за себе заставу 10 мільйонів гривень.
Про це повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис в коментарі «Суспільному».
Крім того, 17 лютого чиновник подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід. Її розглянуть 20 лютого.
Зазначимо, що напередодні Вищий антикорупційний суд відмовив у звільненні Івана Мунтяна з посади голови Чернівецької облради.
Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 10 млн грн голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого підозрюють в отриманні $180 тис. хабара.
Як повідомлялося, САП просила суд взяти голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна під варту з альтернативою внесення застави у понад 15 млн грн.
Нагадаємо, голові Чернівецької облради повідомлено про підозру в отриманні $180 тис. доларів хабара.
Як повідомлялося, слідством встановлено, що у липні минулого року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі $400 тис. за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.