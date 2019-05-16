Понад дві тисячі жителів ОРДЛО вже подали заявки на російські паспорти



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Окупанти звітували, скільки українців вже подали документи на незаконне отримання російського паспорта

На непідконтрольній території Донецької області понад 2 тис. осіб подали заявки на отримання російських паспортів. Про це повідомила РІА «Новини» з посиланням на прес-службу «МВС ДНР».

За даними відомства, 2107 мешканців окупованої Донецької області подали заявки на паспорти РФ.

Як зазначається, документи приймаються в 33 територіальних підрозділах.

Нагадаємо, що 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей. В інтерв’ю «Главкому» мешканка ЛНР розповіла, що працівників «бюджетних» установ окупованих районів буквально примушують подавати документи на отримання «паспортів» і в разі відмови, погрожують невиплатою зарплат.

Свого часу подібну ситуацію пережила Грузія в окупованих Абхазії і Цхінвалі.

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Натомість уряд України планує підготувати перелік посадових осіб Російської Федерації, які причетні до організації та реалізації спрощеної процедури видачі російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу, до яких мають застосувати персональні санкції. Кабмін також звернувся через МЗС України до держав світу із закликом визнати недійсними ці фейкові документи.