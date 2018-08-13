Суд випустив на волю колишнього президента Вірменії



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Роберта Кочаряна звільнили з-під варти

Екс-президент скористався своїм правом на недоторканність

Апеляційний суд Вірменії звільнив колишнього президента країни Роберта Кочаряна з-під варти.

Про це повідомляє Радіо Азатутюн.

«Сьогодні апеляційний суд оголосив своє рішення за клопотанням адвокатів Роберта Кочаряна про звільнення колишнього президента Вірменії з-під варти... Таким чином, Кочаряна було відпущено з-під варти», - йдеться в повідомленні.

Як повідомив адвокат Кочаряна, екс-президент скористався своїм правом на недоторканність.

Раніше більше чотирьох десятків депутатів Національних зборів Вірменії надали до суду поручительство для звільнення Кочаряна.

В рамках кримінальної справи про криваві події 1-2 березня 2008 року другому президентові Вірменії Роберту Кочаряну висунуто обвинувачення в поваленні конституційного ладу.

27 липня суд обрав стосовно нього як запобіжний захід арешт строком на два місяці. Екс-президент і його адвокати стверджують, що стосовно нього здійснюється політичне переслідування.