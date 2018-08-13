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    Суд випустив на волю колишнього президента Вірменії

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    Роберта Кочаряна звільнили з-під варти - Суд випустив на волю колишнього президента Вірменії
    Роберта Кочаряна звільнили з-під варти

    Екс-президент скористався своїм правом на недоторканність

    Апеляційний суд Вірменії звільнив колишнього президента країни Роберта Кочаряна з-під варти.

    Про це повідомляє Радіо Азатутюн.

    «Сьогодні апеляційний суд оголосив своє рішення за клопотанням адвокатів Роберта Кочаряна про звільнення колишнього президента Вірменії з-під варти... Таким чином, Кочаряна було відпущено з-під варти», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомив адвокат Кочаряна, екс-президент скористався своїм правом на недоторканність.

    Раніше більше чотирьох десятків депутатів Національних зборів Вірменії надали до суду поручительство для звільнення Кочаряна.

    В рамках кримінальної справи про криваві події 1-2 березня 2008 року другому президентові Вірменії Роберту Кочаряну висунуто обвинувачення в поваленні конституційного ладу.

    27 липня суд обрав стосовно нього як запобіжний захід арешт строком на два місяці. Екс-президент і його адвокати стверджують, що стосовно нього здійснюється політичне переслідування.

     

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