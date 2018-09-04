Суд визнав законним призначення Януковичу державних адвокатів



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Віктор Янукович

Янукович просив Окружний адмінсуд визнати протиправними дії під час призначення йому державних захисників

Окружний адмінсуд Києва відмовив представникам екс-президента України Віктора Януковича у задоволенні заяви щодо надання йому державних адвокатів.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення відмовити представнику позивача у задоволенні заяви про забезпечення позову Віктора Януковича до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо надання йому державних адвокатів. Представником позивача не було доведено, що невжиття судом заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених прав та інтересів позивача, тому суд ухвалив рішення, що відповідна заява задоволенню не підлягає», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, екс-президент України Віктор Янукович просив Окружний адміністративний суд Києва визнати протиправними дії Регіонального центру безоплатної правової допомоги під час призначення йому державних захисників у справі про держзраду та скасувати відповідне доручення.

Нагадаємо, 1 серпня Оболонський суд прийняв рішення замінити призначеного Януковичу 31 липня держадвоката Овсянникова іншим адвокатом із київського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та продовжити засідання у справі про держзраду екс-президента 16 серпня. Державний адвокат Віктор Овсянников тричі 1 серпня самовільно залишав залу суду, в результаті чого дебати були зірвані.