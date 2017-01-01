Суд заарештував директора Миколаївського аеропорту

Михайло Галайко матиме змогу внести 2,5 млн грн застави, щоб вийти на волю

Суддя Заводського районного суду Миколаєва Зінаїда Сухаревич обрала міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 2,5 млн грн для директора комунального підприємства «Миколаївський міжнарожний аеропорт» Михайла Галайка, якого затримали під час передачі хабара. Як



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Фото: nikvesti.com Михайло Галайко у суді

Михайло Галайко матиме змогу внести 2,5 млн грн застави, щоб вийти на волю

Суддя Заводського районного суду Миколаєва Зінаїда Сухаревич обрала міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 2,5 млн грн для директора комунального підприємства «Миколаївський міжнарожний аеропорт» Михайла Галайка, якого затримали під час передачі хабара.

Як повідомляє «Уніан», представник обвинувачення, прокурор Артем Демида, клопотав про тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Захисник керівника підприємства просив обрати для нього міру запобіжного заходу не пов’язану із триманням під вартою, посилаючись на погане самопочуття підзахисного.

Вислухавши сторони суддя постановила взяти директора аеропорту під варту.

Нагадаємо, 28 грудня директор «Миколаївського міжнародного аеропорту» Михайло Галайко пропонував главі Миколаївської ОДА Олексію Савченку 700 тис. грн хабара за продовження трудового контракту.

Тепер аеропорт Миколаєва перевірять, щоб дізнатися звідки директор взяв гроші на хабар.