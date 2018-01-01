Суд заарештував майно одеського мера Труханова

Сьогодні також Апеляційний суд Києва не змінив запобіжний захід Труханову

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно одеського міського голови Геннадія Труханова. Про це розповіла суддя Солом'янського суду Марія Зелінська. За її словами до суду надходили відповідні клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і НАБУ щодо арешту майна мера Одеси та його заступника Павла



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Міський голова Одеси Геннадій Труханов

Сьогодні також Апеляційний суд Києва не змінив запобіжний захід Труханову

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно одеського міського голови Геннадія Труханова.

Про це розповіла суддя Солом'янського суду Марія Зелінська.

За її словами до суду надходили відповідні клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і НАБУ щодо арешту майна мера Одеси та його заступника Павла Вугельмана.

Зелінська підтвердила, що суд ухвалив рішення щодо арешту майна Труханова. Що ж до Вугельмана, то за словами судді засідання суду в цьому клопотанні було закритим, тому «інформація щодо розгляду і результатів не може бути надана судом».

Як відомо, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

У 2016 році Одеська міська рада придбала приміщення колишнього заводу «Краян», за версією слідства, переплативши більше ніж у два рази.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту Бориспіля 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

Всього тоді повідомлялось про 8 підозрюваних у справі, 6 з яких було затримано, ще двоє перебували в розшуку.

15 лютого суд відпустив Труханова та Вугельмана на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника – нардепи Пресман і Мірошниченко.

26 лютого Апеляційний суд Києва підтвердив запобіжний захід Труханову.

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Джерело: Українська правда