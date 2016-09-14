Суд закрив справу проти екс-міністра фінансів Колобова

Колобов перебуває в Іспанії, звідти через інтернет візьме участь у засіданні, на якому планується розгляд клопотання ГПУ про закриття провадження

Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження щодо колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова за ч.2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ у зв’язку із закінченням терміну давності. Цю інформацію підтвердив його адвокат Ігор Фомін, пише УНН. [READ_MORE] «Так, закрили», — підтвердив адвокат.



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Юрій Колобов був міністром фінансів в уряді Азарова

Колобов перебуває в Іспанії, звідти через інтернет візьме участь у засіданні, на якому планується розгляд клопотання ГПУ про закриття провадження

Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження щодо колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова за ч.2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ у зв’язку із закінченням терміну давності. Цю інформацію підтвердив його адвокат Ігор Фомін, пише УНН.

«Так, закрили», — підтвердив адвокат.

Зазначимо, що 7 грудня 2017 року до суду звернувся з клопотанням заступник начальника другого відділу Генеральної прокуратури України про звільнення від кримінальної відповідальності Юрія Колобова, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 ККУ.

Також суд 5 січня 2018 року задовольнив клопотання адвоката про те, що Колобов візьме участь у засіданні, на якому планується розгляд клопотання ГПУ про закриття провадження, у режимі відеоконференції з міста Аліканте (Іспанія).

У травні 2017 року Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що суд надав дозвіл Генеральній прокуратурі України на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо екс-президента України Віктора Януковича та екс-міністра фінансів Юрія Колобова у справі розкрадання державних коштів на створення спеціальної системи зв’язку “Укртелекому”.