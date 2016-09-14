  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Суд закрив справу проти екс-міністра фінансів Колобова

    Колобов перебуває в Іспанії, звідти через інтернет візьме участь у засіданні, на якому планується розгляд клопотання ГПУ про закриття провадження
    Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження щодо колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова за ч.2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ у зв’язку із закінченням терміну давності. Цю інформацію підтвердив його адвокат Ігор Фомін, пише УНН. [READ_MORE] «Так, закрили», — підтвердив адвокат.
    • Сьогодні, 18:41
    • Розсилка
    Юрій Колобов був міністром фінансів в уряді Азарова
    Юрій Колобов був міністром фінансів в уряді Азарова

    Колобов перебуває в Іспанії, звідти через інтернет візьме участь у засіданні, на якому планується розгляд клопотання ГПУ про закриття провадження

    Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження щодо колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова за ч.2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ у зв’язку із закінченням терміну давності. Цю інформацію підтвердив його адвокат Ігор Фомін, пише УНН.

    Читайте також

    «Так, закрили», — підтвердив адвокат.

    Зазначимо, що 7 грудня 2017 року до суду звернувся з клопотанням заступник начальника другого відділу Генеральної прокуратури України про звільнення від кримінальної відповідальності Юрія Колобова, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 ККУ.

    Також суд 5 січня 2018 року задовольнив клопотання адвоката про те, що Колобов візьме участь у засіданні, на якому планується розгляд клопотання ГПУ про закриття провадження, у режимі відеоконференції з міста Аліканте (Іспанія).

    У травні 2017 року Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що суд надав дозвіл Генеральній прокуратурі України на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо екс-президента України Віктора Януковича та екс-міністра фінансів Юрія Колобова у справі розкрадання державних коштів на створення спеціальної системи зв’язку “Укртелекому”. 

     

    Читайте також
    Генпрокурор суд Юрій Колобов розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ