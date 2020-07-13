Суд залишив лікарку Кузьменко під вартою
Ухвала оскарженню не підлягає
Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.
Про це оголосила слідчий суддя Олеся Батрин.
«Слідчий суддя Батрин, розглянувши клопотання про зміну запобіжного заходу Кузьменко, постановила: у задоволенні клопотання відмовити», - сказала вона.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Також сьогодні Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка.
Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.
Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.
Джерело: Укрінформ