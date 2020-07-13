Суд залишив лікарку Кузьменко під вартою



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Юлія Кузьменко під час засідання суду, 13 липня 2020 року Фото: Укрінформ

Ухвала оскарженню не підлягає

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.

Про це оголосила слідчий суддя Олеся Батрин.

«Слідчий суддя Батрин, розглянувши клопотання про зміну запобіжного заходу Кузьменко, постановила: у задоволенні клопотання відмовити», - сказала вона.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Також сьогодні Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка.

Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.

Джерело: Укрінформ