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    Суд залишив лікарку Кузьменко під вартою

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    Юлія Кузьменко під час засідання суду, 13 липня 2020 року&nbsp; - Суд залишив лікарку Кузьменко під вартою
    Юлія Кузьменко під час засідання суду, 13 липня 2020 року 
    Фото: Укрінформ

    Ухвала оскарженню не підлягає

    Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.

    Про це оголосила слідчий суддя Олеся Батрин.

    «Слідчий суддя Батрин, розглянувши клопотання про зміну запобіжного заходу Кузьменко, постановила: у задоволенні клопотання відмовити», - сказала вона.

    Ухвала оскарженню не підлягає.

    Також сьогодні Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка.

    Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.

    Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.

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    Джерело: Укрінформ

    суд Павло Шеремет суддя розслідування Юлія Кузьменко
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