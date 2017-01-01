Суд залишив під арештом соратника Саакашвілі

Дангадзе арештований 6 грудня на 60 діб без права внесення застави

Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду від 6 грудня, яким заарештовано соратника колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомив головуючий суддя. Захист Дангадзе просив суд замінити запобіжний



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Северіон Дангадзе

Дангадзе арештований 6 грудня на 60 діб без права внесення застави

Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду від 6 грудня, яким заарештовано соратника колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомив головуючий суддя.

Захист Дангадзе просив суд замінити запобіжний захід у вигляді арешту на особисте зобов'язання.

Як відомо, 7 грудня Печерський суд ухвалив рішення арештувати соратника Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництву з членами організованого злочинного угрупування.

«Ми не підозрюємо його (Саакашвілі, - ред.) в тому, що ви озвучили (звинувачення в організації держперевороту, - ред.). Ми підозрюємо «праву руку» Саакашвілі в спробі перевороту та фінансуванні таких спроб - Севериона Дангадзе. Самого Саакашвілі ми підозрюємо тільки в сприянні членам організованого злочинного угруповання Курченка-Януковича», - повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Джерело: Українські новини