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    Суд арештував на два місяці соратника Саакашвілі Дангадзе

    Дангадзе заарештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави
    Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави соратнику екс-голови Одеської ОДА, екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган. «Рішенням Печерського суду Северіона
    • Сьогодні, 20:06
    • Розсилка
    Северіон Дангадзе
    Северіон Дангадзе

    Дангадзе заарештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави

    Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави соратнику екс-голови Одеської ОДА, екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

    «Рішенням Печерського суду Северіона Дангадзе заарештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави (ст. 110, ч.2 не передбачає альтернативи застави)», — написала прес-секретар Генпрокурора.

    Нагадаємо, Луценко обіцяє, що до кінця дня Саакашвілі вже буде в статусі підозрюваного.

    Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

    6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

    Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня. 

    Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

    Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

    Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі

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