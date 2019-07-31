Суд засудив ексмера Тегерана до смертної кари
Суд визнав Наджафі винним у вбивстві своєї другої дружини
Іранський суд засудив колишнього мера Тегерана Мохаммеда Алі Наджафі до смертної кари.
Про це повідомляє AFP.
Як повідомляється, суд визнав Наджафі винним у вбивстві своєї другої дружини Митри Остад.
За версією обвинувачення, він застрелив її в їх власному будинку в Тегерані 28 травня. Її тіло було знайдено у ванній після того, як 67-річний Наджафі здався поліції і зізнався в її вбивстві.
У свою чергу, захист Наджафі заявила, що буде оскаржувати смертний вирок.
Сім'я убитої сама попросила суд застосувати принцип відплати - в даному випадку стратити Мохаммеда Алі Наджафі.
Зазначимо, Наджафі раніше займав пост радника президента Хасана Рухани з економічних питань. Пізніше, у серпні 2017 року його обрали мером Тегерана, але в квітні 2018 року він подав у відставку.