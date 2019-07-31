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    Суд засудив ексмера Тегерана до смертної кари

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    Мохаммед Алі Наджафі в суді - Суд засудив ексмера Тегерана до смертної кари
    Мохаммед Алі Наджафі в суді

    Суд визнав Наджафі винним у вбивстві своєї другої дружини

    Іранський суд засудив колишнього мера Тегерана Мохаммеда Алі Наджафі до смертної кари.

    Про це повідомляє  AFP.

    Як повідомляється, суд визнав Наджафі винним у вбивстві своєї другої дружини Митри Остад.

    За версією обвинувачення, він застрелив її в їх власному будинку в Тегерані 28 травня. Її тіло було знайдено у ванній після того, як 67-річний Наджафі здався поліції і зізнався в її вбивстві.

    У свою чергу, захист Наджафі заявила, що буде оскаржувати смертний вирок.

    Сім'я убитої сама попросила суд застосувати принцип відплати - в даному випадку стратити Мохаммеда Алі Наджафі.

    Зазначимо, Наджафі раніше займав пост радника президента Хасана Рухани з економічних питань. Пізніше, у серпні 2017 року його обрали мером Тегерана, але в квітні 2018 року він подав у відставку.

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