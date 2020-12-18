В Україні судді зможуть переглядати матеріали справ дистанційно

Найближчим часом запрацює Електронний кабінет адвоката

У системі «Електронний суд» став доступний базовий функціонал Електронного кабінету судді. Про це повідомили в пресслужбі Державної судової адміністрації України.

В ДСАУ нагадали, що з червня система працює в режимі дослідної експлуатації практично в усіх судах. За останні місяці ввели в дію низку нових елементів цієї підсистеми, зокрема Електронний кабінет судді. Наразі впроваджують інструмент обміну даними з корпоративними управлінськими системами банків та великих компаній. Найближчим часом запрацює Електронний кабінет адвоката.

«Показала свою ефективність і система участі в судових засіданнях в режимі відеоконференцзв'язку. На сьогодні щотижня проводяться тисячі судових засідань в режимі відеоконференції», – зазначили в ДСАУ.

Як повідомив заступник голови ДСА України Сергій Чорнуцький, на минулому тижні відбулось поновлення програмного забезпечення Електронного суду. Відтепер кожен суддя у власному електронному кабінеті матиме змогу дистанційно переглядати матеріали всіх розподілених на нього справ. Також він зможе отримувати повідомлення в електронний кабінет щодо нових документів, які подані по справах судді, або щодо надходження нових розподілених справ.

«Наразі, це лише початковий (базовий) функціонал Електронного кабінету судді. На жаль, наступні заплановані до реалізації функції кабінету (календар судових засідань, можливість дистанційної підготовки проектів судових рішень, надання права доступу до матеріалів помічникам) залишаються поки нереалізованими через відсутність на це коштів як в бюджеті поточного року, так і в бюджеті на наступний рік», – прокоментував Чорнуцький.

Зазначимо, 16 грудня Верховна Рада України ухвалила закон щодо поетапного запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Це відкриває можливості для введення в промислову експлуатацію підсистеми ЄСІТС, що вже розроблені.

Читайте також: Посол Німеччини назвала ключові реформи для процвітання України